Написать о герое ппппппппппппппппппппппппппппппппжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж??жжжжжжжжж

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Музыка
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой-человек исключительной смелости и доблести, либо главное действующее лицо литературного произведения
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