Решите уравнение. 1. 0.6x=-3/8 2. 4x-1=2x 3. 5+3(x-4)=5x 4. 2²-100=0 5. 6x²+x-5=0 6. -8(x-2)≥4-7x 7. x²+2x-8≤0
Алгебра
Решите уравнение. 1. 0.6x=-3/8 2. 4x-1=2x 3. 5+3(x-4)=5x 4. 2²-100=0 5. 6x²+x-5=0 6. -8(x-2)≥4-7x 7. x²+2x-8≤0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х=-5/82. х=0,53. 5+3х-12=5х-2х=7х=-3,54. где х-?5)Д=1+120=121х первое=10/12=5/6х второе= -12/12==-16. -8х+16больше или равно 4-7хх больше или равно127. Д=4+32=36х первое = 2х второе =-4
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