ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! Приведите по одному примеру веществ, молекулы которых состоят и??: а) двух атомов одного и того же элемента; б) трёх атомов и двух элементов; в) пяти атомов и двух элементов; г) пяти атомов и трёх элементов.
Химия
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! Приведите по одному примеру веществ, молекулы которых состоят и??: а) двух атомов одного и того же элемента; б) трёх атомов и двух элементов; в) пяти атомов и двух элементов; г) пяти атомов и трёх элементов.
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Гость:
А)10б)9в)474г) вот пользуйся
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