Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 час, ?? если поедет со скоростью 7,2 км/ч,то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать,чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока?

Математика

Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 час, ?? если поедет со скоростью 7,2 км/ч,то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать,чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока?

Автор: Гость