Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 час, ?? если поедет со скоростью 7,2 км/ч,то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать,чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока?
Математика
Велосипедист подсчитал,что если он поедет со скоростью 6 км/ч,то опоздает на 1 час, ?? если поедет со скоростью 7,2 км/ч,то приедет вовремя. С какой скоростью надо ехать,чтобы приехать на 1 час раньше намеченного срока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х час - время движения со скоростью 7,2км/ч 6х+6=7,2х 7,2х-6х=6 1,2х=6 х=5(час) - необходимо ехать со скоростью 7,2км/ч, чтобы приехать вовремя 5-1=4(час) - необходимо ехать, чтобы приехать на 1час раньше 7,2км/ч-5час ?км/ч - 4 час 7,2*4:5=5,76(км/ч) Ответ: чтобы приехать на 1 час раньше, необходимо ехать со скоростью 5,76км/ч
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