Перимет пряиоугольника АВСD 16 см.Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.Най д??ины сторон этого прямоугольника.Начерти такой прямлугольник.

Математика

Перимет пряиоугольника АВСD 16 см.Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.Най д??ины сторон этого прямоугольника.Начерти такой прямлугольник.

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