Перимет пряиоугольника АВСD 16 см.Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.Най д??ины сторон этого прямоугольника.Начерти такой прямлугольник.
Математика
Перимет пряиоугольника АВСD 16 см.Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины.Най д??ины сторон этого прямоугольника.Начерти такой прямлугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р= 16см а- в 3 р больше b b - x a - 3x P=(a+b)•2 P=(3x+ x)•2 3x+x=16:2 4x=8 x=2- ширина а=6- длина
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