Касаемся к легкой бумажной гильзы наэлектризованной эбонитовой палочкой, затем поднимаем палочку к гильзе не затрагивая ее. Какой будет результат?

Физика

Касаемся к легкой бумажной гильзы наэлектризованной эбонитовой палочкой, затем поднимаем палочку к гильзе не затрагивая ее. Какой будет результат?

Автор: Гость