Касаемся к легкой бумажной гильзы наэлектризованной эбонитовой палочкой, затем поднимаем палочку к гильзе не затрагивая ее. Какой будет результат?

Физика
Касаемся к легкой бумажной гильзы наэлектризованной эбонитовой палочкой, затем поднимаем палочку к гильзе не затрагивая ее. Какой будет результат?
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Гость:
Ничего не будет ахахаа
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