Касаемся к легкой бумажной гильзы наэлектризованной эбонитовой палочкой, затем поднимаем палочку к гильзе не затрагивая ее. Какой будет результат?
Физика
Касаемся к легкой бумажной гильзы наэлектризованной эбонитовой палочкой, затем поднимаем палочку к гильзе не затрагивая ее. Какой будет результат?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего не будет ахахаа
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