В каком порядке появились чудеса света?
История
В каком порядке появились чудеса света?
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Пирамиды ГизыВисячие сады СемирамидыОлимпийская статуя ЗевсаХрам Артемиды в ЭфесеГаликарнасский мавзолейКолосс РодосскийАлександрийский маяк
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