В каком порядке появились чудеса света?

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В каком порядке появились чудеса света?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамиды ГизыВисячие сады СемирамидыОлимпийская статуя ЗевсаХрам Артемиды в ЭфесеГаликарнасский мавзолейКолосс РодосскийАлександрийский маяк
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