Сообщение на тему водное растение

Биология
Сообщение на тему водное растение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли — это низшие растения. Они имеют срав­нительно простое строение и живут главным образом в воде. У них никогда не бывает настоящих листьев, стеблей и корней, то есть они не имеют вегетативных органов. Среди них есть одноклеточные и многоклеточные. Неко­торые морские водоросли достигают очень крупных раз­меров — до нескольких десятков метров. Все водоросли фотосинтезируют. Но, кроме хлорофилла, они имеют час­то и другие пигменты. Поэтому их окраска бывает и жел­товатая, и бурая, и красная. Клетки водорослей имеют оболочку, цитоплазму, одно, реже несколько ядер, один или несколько хроматофоров (в которых находятся пиг­менты). Размножаются водоросли вегетативным, беспо­лым и половым путем.
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