Сообщение на тему водное растение
Биология
Сообщение на тему водное растение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросли — это низшие растения. Они имеют сравнительно простое строение и живут главным образом в воде. У них никогда не бывает настоящих листьев, стеблей и корней, то есть они не имеют вегетативных органов. Среди них есть одноклеточные и многоклеточные. Некоторые морские водоросли достигают очень крупных размеров — до нескольких десятков метров. Все водоросли фотосинтезируют. Но, кроме хлорофилла, они имеют часто и другие пигменты. Поэтому их окраска бывает и желтоватая, и бурая, и красная. Клетки водорослей имеют оболочку, цитоплазму, одно, реже несколько ядер, один или несколько хроматофоров (в которых находятся пигменты). Размножаются водоросли вегетативным, бесполым и половым путем.
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