Сообщение о заложенной бомбе в школе последствия и наказание

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Сообщившие заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба, понесут серьёзное наказание. Если вина звонивших будет доказана судом, но будет принято решение о снисхождении, то наказание может быть ограничено штрафом в размере до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты, иного дохода за период до 18 месяцев). В иных случаях преступникам грозит более суровое наказание: обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы на срок от года до двух лет, ограничение свободы до трёх лет либо принудительные работы на срок до трёх лет; арест на срок от 3 до 6 месяцев либо лишение свободы на срок до трёх лет.