Сообщение в миниатюре о весне

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Вот и наступила весна. А с приходом весны вся природа вокруг преображается. Сначала увеличиваются дни, и понемногу поднимается температура на улице. Когда светит солнце, чувствуется, что оно греет с каждым днём всё сильнее. Быстро теплеет, и весь снег, который не успел растаять, начинает быстро таять и образовывать большие лужи. Мне на выходных захотелось написать сочинение-описание весны.