Сопоставте горожан, монахов, рыцарей и крестьян по плану: а) какими способами обе??печивали себя б)как относились к своей деятельности в) какими качествами характера отличались г) что ценили в жизни

Гость: Гость:

Разнообразие состава населения, заметную часть которого составляли приезжие люди, позволяло горожанам расширять кругозор, познавать окружающий мир, обогащаться за счёт многих культурных заимствований. Город был центром культурного взаимодействия и культурной активности в эпоху Средневековья, что способствовало развитию европейского общества. Горожане по-новому оценивали мир, в котором жили. В отличие от феодалов и крестьян они стремились нажить богатство, занимаясь прежде всего торговлей, банковским делом и производством товаров. Купцы были особенно деятельны и предприимчивы, пускались в далёкие и опасные путешествия. Деловые люди следовали правилу: «Человек рождён не для того, чтобы провести жизнь во сне, а для действий» . Город создал новый образ жизни, новых людей, новые ценности.