Sos!!сделаю ЛУТШИМ ответом номер 416-417

Гость: Гость:

Номер 417 а) 3 5/16+1/4-2 1/16=53/16+1/4-33/16=53/16+4/16-33/16=24/16=6/4=3/2=1 1/2 б) 1/8+2 3/5+2 7/8=1/8+13/5+23/8=5/40+104/40+115/40=224/40=56/10=28/5=5 3/5 в) 6 11/12-3 1/6-1 1/4=83/12-19/6-5/4=83/12-38/12-15/12=30/12=5/2=2 1/2 г) 3 7/9-1 5/18+3 1/2=34/9-23/18+7/2=68/18-23/18+63/18=108/18=12/2=6