Соскочил огонь с полена, Перед речкой выжег пол, Влез по скатерти на стол, Побежал по стульями с треском И пополз по занавескам. -Составь побудительные и восклецательные предложение ,которое призовет к оторожному обращени...

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Соскочил огонь с полена, Перед речкой выжег пол, Влез по скатерти на стол, Побежал по стульями с треском И пополз по занавескам. -Составь побудительные и восклецательные предложение ,которое призовет к оторожному обращение с огнём.

Автор: Гость