Как решить задачу:В магазин привезли 5 ящиков с красками .В каждом ящике 144 коробки ,а в каждой коробки 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Реши 2 способами.

Математика
Как решить задачу:В магазин привезли 5 ящиков с красками .В каждом ящике 144 коробки ,а в каждой коробки 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Реши 2 способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*144=720 коробки 720*12=8640 тюбиков привезли в магазин 2 способ 12*144=1728 коробок 1728*5=8640тюбиков
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