Как решить задачу:В магазин привезли 5 ящиков с красками .В каждом ящике 144 коробки ,а в каждой коробки 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Реши 2 способами.

Математика

Как решить задачу:В магазин привезли 5 ящиков с красками .В каждом ящике 144 коробки ,а в каждой коробки 12 тюбиков с красками.Сколько тюбиков привезли в магазин?Реши 2 способами.

Автор: Гость