Как правильно 88.326 см = сколько это метров и милеметролв

Математика
Как правильно 88.326 см = сколько это метров и милеметролв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
88.326 см = 88 метров и 326 мм.
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