За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали на 170 кг больше ,че?? во второй, а в третий день-на 120 кг меньше, чем во второй . Сколько кг овощей продали во второй день ( задача с уравнением)

Математика

За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали на 170 кг больше ,че?? во второй, а в третий день-на 120 кг меньше, чем во второй . Сколько кг овощей продали во второй день ( задача с уравнением)

Автор: Гость