За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали на 170 кг больше ,че?? во второй, а в третий день-на 120 кг меньше, чем во второй . Сколько кг овощей продали во второй день ( задача с уравнением)
Математика
За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали на 170 кг больше ,че?? во второй, а в третий день-на 120 кг меньше, чем во второй . Сколько кг овощей продали во второй день ( задача с уравнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кг - продали во второй день х+170 (кг) - продали в первый день х-120 (кг)- продали в третий день Всего продали 1400 кг. х+(х+170)+(х-120)=1400 3х+50=1400 3х=1400-50 3х=1350 х=1350:3 х=450(кг)-продали во второй день
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