Расскажите,как вы работаете за компьютером.Будет ли ваш рассказ отличаться от текста учебника?Какие предложения по цели высказывания вы употребите?Почему?

Русский язык
Расскажите,как вы работаете за компьютером.Будет ли ваш рассказ отличаться от текста учебника?Какие предложения по цели высказывания вы употребите?Почему?
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Автор: Гость
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Гость:
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