В предложенных словосочетаниях замените стилистические сниженную лексику литер??турной. Дубовато поставленный фильм, заядлый читатель, не мало задумок, сработанный проект, въедливый писатель, стальные трудяги, заим...
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В предложенных словосочетаниях замените стилистические сниженную лексику литер??турной. Дубовато поставленный фильм, заядлый читатель, не мало задумок, сработанный проект, въедливый писатель, стальные трудяги, заиметь книгу, настырные ученики,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недостаточно глубокий фильм, активный читатель, много планов или много проектов, разработанный проект, взыскательный писатель, металлообрабатывающие станки или станки, приобрести книгу, усердные ученики, работать без остановки или непрерывно трудиться
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