Выписать слова с непарными звонкими и глухими согласными на конце.апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех.

Русский язык
Выписать слова с непарными звонкими и глухими согласными на конце.апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непарные звонкие: апельсин,крем, соль,сухарь, глухие: огурец, орех
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1 и 3 прошууууууууу срочноооооо
Ответить
Математика
Как называется функция y=√x+1 ???
Ответить
Русский язык
Словосочетание дружный класс семья ребята беречь любоватсядружить с природой
Ответить
Математика
ПирПодпквпрллпаыврит
Ответить
Математика
Как решить помогите В салу 37кустов ягод. Кустов кружовника на 3больше чем кустов ??мородины,и в 2раза меньше,чем кустов малины.Сколько кустов яг...
Ответить