Выписать слова с непарными звонкими и глухими согласными на конце.апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех.

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Выписать слова с непарными звонкими и глухими согласными на конце.апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех.

Автор: Гость