Как решить помогите В салу 37кустов ягод. Кустов кружовника на 3больше чем кустов ??мородины,и в 2раза меньше,чем кустов малины.Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности
Математика
Как решить помогите В салу 37кустов ягод. Кустов кружовника на 3больше чем кустов ??мородины,и в 2раза меньше,чем кустов малины.Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х куст. - крыжовника 2х куст. - малины х-3 куст. - смородины Всего 37 кустов. х+2х+(х-3)=37 4х-3=37 4х=37+3 4х=40 х=10(куст.)-крыжовника 10*2=20(куст.)-малины 10-3=7(куст.)-смородины
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