Как решить помогите В салу 37кустов ягод. Кустов кружовника на 3больше чем кустов ??мородины,и в 2раза меньше,чем кустов малины.Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности

Математика

Как решить помогите В салу 37кустов ягод. Кустов кружовника на 3больше чем кустов ??мородины,и в 2раза меньше,чем кустов малины.Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности

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