Что изучает орфография?почему нужно правильно писать?

Русский язык
Что изучает орфография?почему нужно правильно писать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфография-как мы пишем. Потому что необходимо знать Русский язык.
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