Электрон влетает однородное магнитное поле с индукцией 1,4мТл со скоростью 500кл/с перпердикулярно В. определите силу,дествующую на электрон и радиус окружности по которой он движеться

Физика

Электрон влетает однородное магнитное поле с индукцией 1,4мТл со скоростью 500кл/с перпердикулярно В. определите силу,дествующую на электрон и радиус окружности по которой он движеться

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