Электрон влетает однородное магнитное поле с индукцией 1,4мТл со скоростью 500кл/с перпердикулярно В. определите силу,дествующую на электрон и радиус окружности по которой он движеться
Физика
Электрон влетает однородное магнитное поле с индукцией 1,4мТл со скоростью 500кл/с перпердикулярно В. определите силу,дествующую на электрон и радиус окружности по которой он движеться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: B=1,4 мТл = 1,4 *10⁻³ Тл v=500 Кл/с B⊥v q=1,6 *10⁻¹⁹ Кл m=9,1*10⁻³¹ кг F=? r=? Решение: На заряд действует сила Лоренца со стороны магнитного поля F=Bqvsinα=Bqv (α=90, sin90=1) F=1,4*10⁻³*1,6 *10⁻¹⁹*500=1120*10⁻²¹ (Н) =1,12 (аН) Сила Лоренца сообщает ускорение электрону, тогда по 2 закону Ньютона: ma=F, mv²/r=Bqv отсюда r=mv/Bq r=9,1*10⁻³¹*500/1,4 *10⁻³*1,6 *10⁻¹⁹=2031*10⁻₉ (м) = 2 (мкм) Ответ: F=1,12 аН ; r=2 мкм
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