Х×5помогите пожалуста решить

Математика
Х×5помогите пожалуста решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х×5=5х Если ты про это, то это вот так
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