Фонетический разбор слова металлик.Нужно на завтра.Срооооочноо. :-))(())(())(())(())-:
Русский язык
Фонетический разбор слова металлик.Нужно на завтра.Срооооочноо. :-))(())(())(())(())-:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишу только звуки ты запиши их в квадратные скобки м (с запятой справа вверху -знак мягкости, называется апостроф)- согл., звонк., непарн., мягк и- гл., безуд. т- согл., глух, парн., тверд а- гл., удар л (укажи апостроф)- согл, звонк, непарн, мягк и- гл., безуд к- согл., глух, парн., тверд 8 букв, 7 звуков, 3 слога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Другие предметы