Напишите 4-5 пословиц про аул!

Гость: Гость:

Ер туған жеріне, ит тойған жерінеЧеловека тянет туда, где он родился, собаку тянет туда, где она наелась. Гүл өз жерiнде ғана – гүл, адам өз отанында ғана - адамЦветок лишь на своей поляне – цветок, человек лишь на родине – человек Өзіңнің ғажайып Отаныңды ұмытпа, өз туған жеріңе ешқашан соқпай өтпеСвою Родину прекрасную никогда не забывай, места, где ты родился, никогда не обходи. Отаныңның әр ағашы күлімдеп тұрады.На своей родине каждое дерево улыбается Тамырсыз жусан да өспейдіБез корня и полынь не растёт Құртақандай торғай да, Өз ұясын қорғайды.Маленький воробей и тот свое гнездо оберегает Үйде оңбаған, Түзде де оңбайды.Если не нашел счастье дома, не обретешь и на чужбине. Отанды сүю – от басынан басталадыЛюбовь к Родине у семейного очага зарождается. Ауыл итінің қүйрығы қайқы.В своем ауле и собака хвост трубой держит. Отанға опасыздық еткенің, Өз түбіңе өзің жеткенің.Родину предать – себя заживо схоронить.