Фермер упаковал 252 килограмма в 9 мешках (поровну в каждый мешок) и 448 килограмма ка??тофеля в 8 мешках (поровну в каждый мешок) во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем

Математика

Фермер упаковал 252 килограмма в 9 мешках (поровну в каждый мешок) и 448 килограмма ка??тофеля в 8 мешках (поровну в каждый мешок) во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем

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