Фермер упаковал 252 килограмма в 9 мешках (поровну в каждый мешок) и 448 килограмма ка??тофеля в 8 мешках (поровну в каждый мешок) во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем

Математика
Фермер упаковал 252 килограмма в 9 мешках (поровну в каждый мешок) и 448 килограмма ка??тофеля в 8 мешках (поровну в каждый мешок) во сколько раз мешок с луком легче мешка с картофелем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
252:9=28 (кг) весит мешок с луком 448:8=56 (кг) весит мешок с картофелем 56 кг:28 кг=2 (раза) Ответ: мешок с картофелем весит в 2 раза больше, чем мешок с луком
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