Люблю пробовать заранее провальные методы только для того, чтобы получить опыт. К??к понять это предложение?
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Люблю пробовать заранее провальные методы только для того, чтобы получить опыт. К??к понять это предложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему тут даже и подсмысла нет:) так и есть. Человек заранее знает, что у него не получится, так как этот метод негоден. Но он хочет получить опыт, и для этого готов совершить ошибку
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