Запишите кинематическое уравнение прямолинейного равномерного движения для коо??динат тела
Физика
Запишите кинематическое уравнение прямолинейного равномерного движения для коо??динат тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X = x₀ + vx*t =========
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