Укажите,какие металлы из перечисленных реагируют с кислородом 1)Au,2)Al,3)Fe,4)Mg)
Химия
Укажите,какие металлы из перечисленных реагируют с кислородом 1)Au,2)Al,3)Fe,4)Mg)
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Гость:
Все,кроме Au-золота Остальные реагируют
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