Напишите сочинение рассуждение по балладе Лесной царь и желательно самому а не из интернета спасибо заранее
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Напишите сочинение рассуждение по балладе Лесной царь и желательно самому а не из интернета спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баллада "Лесной Царь ", так же как и многие другие баллады содержит неожиданный сюжет , и мрачный конец . В ней рассказывается о семье ; отце и сыне. Вечер. Холодно. "Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?" Отец и его маленький сын по всей видимости скачут откуда-то домой . Малышу становится холодно , он прижимается к отцу . От холода и усталости , мальчик начинает бредить ,ему кажется , что их преследует Лесной Царь .Его описание довольно мрачное. Мальчику становится страшно , он говорит об этом отцу , но тот ему не верит . Потом , Лесной Царь начинает заманивать мальчика к себе , нахваливает своё Царство , созывает своих дочерей . Мальчику становится ещё страшнее , но отец снова ему не верит . Потом Царю надоедает уговаривать мальчика . «Дитя, я пленился твоей красотой: Неволей иль волей, а будешь ты мой». Мальчик от волнения , страха и избытка чувств в итоге погибает . Мне понравилось это произведение .
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