Словосочетание дружный класс семья ребята беречь любоватсядружить с природой
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Словосочетание дружный класс семья ребята беречь любоватсядружить с природой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дружить с ребятами;любоваться природой;дружный класс;беречь семью
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