Помогитеее плииииззз!Срочно! Из 28 школьников 15 изучают английский язык,а 21-немецкий язык.Сколько учеников изучают 2 языка,если каждый из них изучает хотя бы один язык?

Математика

Помогитеее плииииззз!Срочно! Из 28 школьников 15 изучают английский язык,а 21-немецкий язык.Сколько учеников изучают 2 языка,если каждый из них изучает хотя бы один язык?

Автор: Гость