Помогитеее плииииззз!Срочно! Из 28 школьников 15 изучают английский язык,а 21-немецкий язык.Сколько учеников изучают 2 языка,если каждый из них изучает хотя бы один язык?
Математика
Помогитеее плииииззз!Срочно! Из 28 школьников 15 изучают английский язык,а 21-немецкий язык.Сколько учеников изучают 2 языка,если каждый из них изучает хотя бы один язык?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-15=13 вот если не правильно как говорится сори
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