Велосипедист выехал с туристической базы на станцию расстояние до которой 6км .Ка??ое расстояние останется ему проехать через 24 мин если он будет ехать со скоростью 12 км ч

Гость: Гость:

Т.к. велосипедист едет со скоростью 12 км/ч, значит за один час он проедет 12 км, значит 6 км он проедет за 30 мин. 1 час=60 мин. 6км=6000м 1) 60:2=30 мин - проедет 6 км 2)6000:30 =200 м/мин = проезжает в минуту 3) 24*200 = 4800 м = проедет за 24 минуты 4) 6000-4800 = 1200 м 1200м=1км.200м. Ответ 1км.200м останется проехать велосипедисту через 24 минуты.