Составь два выражения со скобками так чтобы значение каждого было равно 15

Математика
Составь два выражения со скобками так чтобы значение каждого было равно 15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+(5*2)=15. 10+(15:5)+2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Люди вычислитель целую часть из дроби 65/19. СРОЧНОО!!
Ответить
Математика
В равностороннем треугольнике abc сторона равна 18 см, а медиана 15,6 см. Найди площадь и периметр треугольника abc.
Ответить
Математика
Запиши верные равенства и дополни каждую величину до 9 м. 6м 25 см, 49см, 8м 23см, 3м 20см, 2дм 7см, 80дм, 9см, 1дм,
Ответить
Химия
Какой объём воздуха необходим для сжигания 40 грамм бария,содержащего 5% примесей
Ответить
Русский язык
Найди в каждом столбике лишнее четвертое слово сова жужжит пчела дрозды
Ответить