Составь два выражения со скобками так чтобы значение каждого было равно 15
Математика
Составь два выражения со скобками так чтобы значение каждого было равно 15
Ответ(ы):
Гость:
5+(5*2)=15. 10+(15:5)+2
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