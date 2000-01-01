Составь и реши задачу для 4 класса. Задача г).
Математика
Составь и реши задачу для 4 класса. Задача г).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двое людей выбежало из одной точки 1 бежит со скоростью 5 км.ч 2 бежит со скоростью 6км.ч им нужно пробежать 44км за сколько времени они это сделают
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