Ваня выписал на заборе все числа от 1 до 100, аданя вычел все их из числа 160, изаписал ??се результаты в новой строчке. сколько чисел на заборе оказалось записано дважды?

Математика

Ваня выписал на заборе все числа от 1 до 100, аданя вычел все их из числа 160, изаписал ??се результаты в новой строчке. сколько чисел на заборе оказалось записано дважды?

Автор: Гость