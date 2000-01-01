Ваня выписал на заборе все числа от 1 до 100, аданя вычел все их из числа 160, изаписал ??се результаты в новой строчке. сколько чисел на заборе оказалось записано дважды?

Математика
Ваня выписал на заборе все числа от 1 до 100, аданя вычел все их из числа 160, изаписал ??се результаты в новой строчке. сколько чисел на заборе оказалось записано дважды?
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Гость:
От 60 до 100 повторится (41 число)
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