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Решите уравнение х^2-64=0
Алгебра
Решите уравнение х^2-64=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=8,x=-8 Два корня уравнения
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