Преимущества и недостатки жизни в крупных городах

Окружающий мир
Преимущества и недостатки жизни в крупных городах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .Выхлопные газы .Почему эти газы опасные?А потому что они загрязняют наши легкие.В крупных городах как Нью-Йорк Лос-Анджелес Токио бывает такой туман из грязь называется он СМОК у людей начинаются чесаться глаза ,раздражение кожи,иногда бывает удушье.
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