Преимущества и недостатки жизни в крупных городах

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1 .Выхлопные газы .Почему эти газы опасные?А потому что они загрязняют наши легкие.В крупных городах как Нью-Йорк Лос-Анджелес Токио бывает такой туман из грязь называется он СМОК у людей начинаются чесаться глаза ,раздражение кожи,иногда бывает удушье.