Детская мире продавали двухколесные трехколесные велосипеды Максим перечитал все рули все колеса колеса получилось 12 руб. и 27 колес Сколько трёхколёсных велосипедов д в Детском мире
Математика
Детская мире продавали двухколесные трехколесные велосипеды Максим перечитал все рули все колеса колеса получилось 12 руб. и 27 колес Сколько трёхколёсных велосипедов д в Детском мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество сосчитанных велосипедов равно количеству рулей. Т.е. 12. Если бы все велосипеды, сосчитанные Мишей, были двухколесными, то у них было бы ровно в 2 раза больше колес, чем рулей. Т.е. 12*2=24 колеса. Но Миша подсчитал 27 колес. Прибавку в 3 колеса дают трехколесные велосипеды. Один трехколесный велосипед добавляет 1 лишнее колесо к двухколесному. Значит, Миша сосчитал 3 трехколесных велосипеда. А двухколесных было 12-3=9. Проверяем: 9+3=12 - это рули 2*9+3*3=18+9=27 - это колеса вот
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