Карандаш стоит 5 рублей, а ластик на 4 р.дешевле. Купили карандаш и ластик. Сколько стоит покупка?

Математика

Карандаш стоит 5 рублей, а ластик на 4 р.дешевле. Купили карандаш и ластик. Сколько стоит покупка?

Автор: Гость