Карандаш стоит 5 рублей, а ластик на 4 р.дешевле. Купили карандаш и ластик. Сколько стоит покупка?
Математика
Карандаш стоит 5 рублей, а ластик на 4 р.дешевле. Купили карандаш и ластик. Сколько стоит покупка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карандаш = 5 рублей Ластик = 5-4= 1 рубль ИТОГО: 5+1=6 рублей Ответ: 6
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