Помогите пожалуйста. Только 2 задание❤❤❤

Гость: Гость:

1. Использованы метафоры. Красавица осень. Золотая осень. Сказочный лес. Волшебный лес. 2. Пришла осень, и ярким костром заполыхала листва. Осенью лес необыкновенно красив и чудесен. (Лес красив и чудесен) 3. Листья, как золотые монетки, еще висят на кустах и деревьях. (висят где? на кустах и деревьях) 4. На фотографиях я увидел и красоту, и очарование, и яркость красок осени (увидел что? и красоту, и очарование, и яркость)