- Определи орган, который укрепляет растение в почве ( ) -У дерева он один, а у кустарника - много ( ) -Растет - зеленеет, летит - пожелеет , упадет - почернеет ( ) -Яркий, благоухающий , красивый ... ( ) -Бывает вкусный, ...

Окружающий мир

- Определи орган, который укрепляет растение в почве ( ) -У дерева он один, а у кустарника - много ( ) -Растет - зеленеет, летит - пожелеет , упадет - почернеет ( ) -Яркий, благоухающий , красивый ... ( ) -Бывает вкусный, сочный, но бывает сухой, твёрдой , образуется на месте цветка ( ) -Из него вырастает новое растение ( )

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