Локомотив мощностью 600 Вт, двигаясь равномерно, за 20 с проходит 200 м. Какова его сил?? тяги? Решите пожалуйста: Дано: Найти: Решение: Заранее спасибо
Физика
Локомотив мощностью 600 Вт, двигаясь равномерно, за 20 с проходит 200 м. Какова его сил?? тяги? Решите пожалуйста: Дано: Найти: Решение: Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Р= 600 Вт t = 20 с S = 200 м Найти: F-? Решение: A = F * S Подставим 2 формулу в 1, и выразим силу тяги: N * t = F * S Считаем: F = (600*20)/200 = 60 Н. Ответ: F= 60 Н.
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