Локомотив мощностью 600 Вт, двигаясь равномерно, за 20 с проходит 200 м. Какова его сил?? тяги? Решите пожалуйста: Дано: Найти: Решение: Заранее спасибо

Физика

Локомотив мощностью 600 Вт, двигаясь равномерно, за 20 с проходит 200 м. Какова его сил?? тяги? Решите пожалуйста: Дано: Найти: Решение: Заранее спасибо

Автор: Гость