Какой тип климота характерен для города Коломна
География
Какой тип климота характерен для города Коломна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат города умеренно-континентальный. Для него характерны тёплое лето (около +18°С), умеренно-холодная зима (около -10°С) и большая изменчивость погодных условий. Частым явлением в Коломне считаются туманы. Среднегодовое количество осадков колеблется от 480 до 640 мм. Серьёзные колебания и перепады температур наблюдаются довольно редко и существенно не влияют на социальную и экономическую жизнь города.
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