Решите уравнение плиз x в 4 степени - 13(х в квадрате -3)=3
Математика
Решите уравнение плиз x в 4 степени - 13(х в квадрате -3)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Т= Х в квадрате, тогда 3*Т в квадрате -13* Т+ 4=0 Д=169-4*3*4=121 Т1=4 Т2=1\3 отсюда Х=2 и Х =корень квадратный из 3 / 3
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