Решите уравнение плиз x в 4 степени - 13(х в квадрате -3)=3

Гость: Гость:

пусть Т= Х в квадрате, тогда 3*Т в квадрате -13* Т+ 4=0 Д=169-4*3*4=121 Т1=4 Т2=1\3 отсюда Х=2 и Х =корень квадратный из 3 / 3