Напряжённость роля в некоторой точке равна 0,8кН/Кл определить величину силы с кот??рой поле в этой точке будет действовать на заряд 2,5*10-6 К

Физика

Напряжённость роля в некоторой точке равна 0,8кН/Кл определить величину силы с кот??рой поле в этой точке будет действовать на заряд 2,5*10-6 К

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