Напряжённость роля в некоторой точке равна 0,8кН/Кл определить величину силы с кот??рой поле в этой точке будет действовать на заряд 2,5*10-6 К
Физика
Напряжённость роля в некоторой точке равна 0,8кН/Кл определить величину силы с кот??рой поле в этой точке будет действовать на заряд 2,5*10-6 К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению напряжённости сила, действующая на заряд равна произведению напряжённости на величину заряда. F = E·Q = 0,8·10³·2,5·10⁻⁶ = 0,002 н. Ответ: 2мН.
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