Морф разбор местоимения его
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Морф разбор местоимения его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Н.ф: его 2 его Пост.пр:притяж. Непост.пр:Ед.ч.,М.р.,Р.п 3 нужно предложение
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