Построй график функции y=3x+2
Математика
Построй график функции y=3x+2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дайте любые два значения х, найдите у, по этим двум точкам постройте график, это прямая. Например, х=0, у=2 х=1, у=5, Точки (0;2) и (1;5)
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