На одной ферме 130 коров,а на другой-280. Каждая корова получает одинаковую массу сен?? в день.Сколько килограммов сена израсходовали на первой ферме за день,если на второй ферме израсходовали на 600 кг больше?

Математика

На одной ферме 130 коров,а на другой-280. Каждая корова получает одинаковую массу сен?? в день.Сколько килограммов сена израсходовали на первой ферме за день,если на второй ферме израсходовали на 600 кг больше?

Автор: Гость