На одной ферме 130 коров,а на другой-280. Каждая корова получает одинаковую массу сен?? в день.Сколько килограммов сена израсходовали на первой ферме за день,если на второй ферме израсходовали на 600 кг больше?

Математика
На одной ферме 130 коров,а на другой-280. Каждая корова получает одинаковую массу сен?? в день.Сколько килограммов сена израсходовали на первой ферме за день,если на второй ферме израсходовали на 600 кг больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первой ферме изразходавали 650 кг
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