Ответы на комплексную контрольную работу 3класса

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Ответы на комплексную контрольную работу 3класса
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1 б 2 д 3 а 4 а 5 г 6 с 7 д 8 б 9 б 10 а
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